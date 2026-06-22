Sky-MotoGp: grandi numeri nel Gp della Repubblica Ceca

Ascolti in crescita per la MotoGp nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGp, trasmessa in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, ha registrato oltre 808 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 7% di share tv* e più di 960 mila spettatori unici**. Bene anche i dati dello studio post gara “Zona Rossa” che totalizza 240 mila spettatori medi* e oltre 736 mila spettatori unici**. Numeri positivi pure sul fronte digitale, con il sito di Sky Sport che registra 306 mila utenti unici, 1,9 milioni di pagine viste e 515 mila video views. Buone performance anche sui canali social di Sky Sport e Sky Sport MotoGP, che realizzano 500 mila interazioni e 13 milioni di video views.