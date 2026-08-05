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Atletica: gli Europei 2026 arrivano su Dazn, c'è l'accordo con Warner Bros. Discovery

La grande rassegna continentale di Birmingham si accende sull'app dal 10 al 16 agosto. Tutte le informazioni
1 min
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Atletica: gli Europei 2026 arrivano su Dazn, c'è l'accordo con Warner Bros. Discovery© ANSA

Grazie alla partnership già attiva con Warner Bros. Discovery, gli Europei di Atletica 2026 in programma dal 10 al 16 agosto a Birmingham saranno visibili anche su Dazn. Fra pochi giorni, i migliori atleti europei si sfideranno in 50 discipline, equamente divise tra maschili e femminili, oltre a due gare miste. Dalle gare di velocità ai salti, passando per lanci, staffette, maratone e marce, lo spettacolo è pronto ad andare in scena per far sognare tutti gli appassionati di sport. Sale l’attesa anche per il gruppo degli Azzurri. I riflettori saranno puntati in particolare sulla delegazione italiana che si presenta all'appuntamento con una rosa di stelle di primissimo livello, tra cui Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti, Larissa Iapichino, Yeman Crippa, Leonardo Fabbri e Andy Diaz. La rassegna continentale di atletica va a impreziosire la proposta multisport di Dazn, che permetterà agli abbonati di seguire la kermesse attraverso i canali Eurosport, inclusi nei piani Family, Full e Sports.

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