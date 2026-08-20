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Dazn, ecco gli Europei di volley femminile: dal 21 agosto al 6 settembre, tutto live sull'app

In diretta i match dell'Italia di Velasco, le migliori partite della fase a gironi e le sfide a eliminazione diretta. Le azzurre debuttano contro la Croazia
5 min
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Dazn, ecco gli Europei di volley femminile: dal 21 agosto al 6 settembre, tutto live sull'app

Dopo le emozioni della Volleyball Nations League, la stagione delle Nazionali entra nel vivo su Dazn con uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale: i Campionati Europei di Volley Femminile 2026. Dal 21 agosto al 6 settembre, tutte le sfide dell’Italia, i migliori match della fase a gironi e successivamente tutti i match delle fasi a eliminazione diretta saranno trasmessi in app su Dazn in diretta e on-demand. La prestigiosa competizione vedrà le migliori squadre d'Europa contendersi il titolo nella competizione ospitata da Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia: un percorso lungo oltre due settimane che culminerà a Istanbul e che offrirà agli appassionati il meglio della pallavolo internazionale. Al commento tecnico di tutti i match delle azzurre ci sarà Enrica Merlo, campionessa storica del volley femminile italiano, che sarà inoltre protagonista delle Final Four in Turchia come talent nello studio onsite di Dazn insieme a Giovanni Guidetti, allenatore del VakifBank Istanbul e della Nazionale femminile del Canada, che vanta nel suo palmarès sei Champions League e quattro Mondiali per Club.

Caccia al pass per LA

Primo match su Dazn, nella giornata di venerdì 21 agosto, sarà Austria-Serbia alle 14, mentre l’Italia di Julio Velasco, inserita nel Gruppo D con Montenegro, Svezia, Francia, Slovacchia e Croazia, debutterà, sempre nella giornata inaugurale, alle 16 contro la Croazia a Göteborg: il match vedrà la telecronaca di Fabrizio Monari ed Enrica Merlo. Chiude la giornata la sfida Turchia-Lettonia alle 18. Il percorso della nazionale italiana, che figura tra le grandi protagoniste del torneo, proseguirà con le sfide contro Montenegro (22 agosto), Svezia (23 agosto), Slovacchia (25 agosto) e Francia (26 agosto). Le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di Brno (30 e 31 agosto), per poi affrontare i quarti il 2 settembre. La fase decisiva si giocherà a Istanbul con semifinali e finale il 5 e 6 settembre, dove la squadra vincitrice conquisterà, oltre al titolo continentale, la qualificazione diretta per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La Nazionale si presenta ai Campionati Europei forte di un ciclo straordinario, che ha consacrato l'Italia ai vertici della pallavolo mondiale, e che punta a completare la Tripla Corona, dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e i Mondiali 2025. A guidare l'Italia nella caccia al quarto titolo continentale - ed ereditare lo scettro dalla Turchia campionessa in carica dal 2023 - ci saranno campionesse del calibro di Anna Danesi, Paola Egonu e Alessia Orro.

Non solo l'Europeo

L’Europeo fa da apripista a una programmazione ancora più ricca per gli appassionati di volley su Dazn. A partire da questa stagione la piattaforma trasmetterà tutte le partite della Lvf A1 Fineco, il massimo campionato italiano femminile, al via il 4 ottobre, il meglio della Serie A2 Fineco, la Supercoppa Italiana da ottobre 2026 e la Coppa Italia a febbraio 2027. L’offerta dedicata al volley si completa con la stagione 2026/27 della SuperLega Credem Banca e le principali competizioni europee per club femminili e maschili: su Dazn sarà disponibile la Cev Champions League e il Mondiale per Club, oltre alle migliori sfide di Cev Cup e Challenge Cup e al Mondiale 2027, la Nations League per una stagione che porterà il meglio della pallavolo italiana e internazionale a tutti gli appassionati. Ecco i match della fase a gironi degli Europei di volley femminile visibili su Dazn: 21 agosto, ore 14 Austria-Serbia, ore 16 Croazia-Italia, ore 19 Turchia-Lettonia; 22 agosto, ore 15 Italia-Montenegro, ore 18 Slovacchia-Svezia, ore 19 Ungheria-Polonia; 23 agosto, ore 15 Francia-Croazia, ore 18 Svezia-Italia; 24 agosto, ore 16 Polonia-Lettonia, Croazia-Slovacchia, ore 19 Serbia-Bulgaria; 25 agosto, ore 16 Italia-Slovacchia, ore 19 Polonia-Slovenia; 26 agosto, ore 16 Francia-Italia, ore 19 Germania-Turchia; 27 agosto, ore 15.30 Olanda-Belgio, ore 16 Polonia-Germania, ore 19 Svezia-Francia; 28 agosto, ore 19 Turchia-Polonia.

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