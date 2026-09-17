Dazn, ecco il nuovo bundle per gli appassionati di Nfl e non solo

In occasione dell'avvio della stagione Nfl 2026, Dazn introduce una nuova proposta dedicata agli appassionati di football americano: il bundle Dazn Full + Nfl Game Pass Season Pro, disponibile a partire da 44,99 euro al mese con pagamento annuale dilazionato in 12 mesi. La nuova offerta consente di accedere, in un unico abbonamento, sia a Nfl Game Pass Season Pro, disponibile in esclusiva su Dazn, sia a tutti i contenuti inclusi in Dazn Full. Con 8 euro in più al mese rispetto al costo del solo Nfl Game Pass Season Pro, i tifosi possono seguire ogni partita della stagione Nfl, inclusi International Games, Playoff e Super Bowl LXI, Nfl RedZone, Nfl Network, oltre al meglio dell'offerta sportiva di Dazn. L'offerta Nfl include inoltre contenuti on demand pensati per seguire il campionato con la massima flessibilità. Il format “Game in 40” propone una versione condensata di ogni partita, raccogliendo in circa 40 minuti le azioni e i momenti più importanti, mentre “Sunday in 60” riassume in un'ora il meglio delle sfide della domenica. Per i fan che desiderano un'esperienza ancora più coinvolgente è disponibile anche Nfl Game Pass Season Pro Ultimate. L'opzione premium consente di seguire più partite contemporaneamente sullo stesso schermo grazie alla funzione Multiview, oltre a offrire la visione del Thursday Night Football e del Sunday Night Football in HDR e con audio Dolby Surround. Sono inoltre previsti sconti sul merchandising ufficiale Nfl e la possibilità di partecipare a estrazioni per i biglietti delle partite internazionali. L'offerta di Dazn Full comprende, tra gli altri, tutte le emozioni della Serie A, tutte le partite della Serie e competizioni internazionali come la Liga, la Liga Portugal, la FA Cup e la Copa del Rey, oltre alla Serie A Women. L'offerta include anche il basket, con le principali competizioni Fiba maschili e femminili, i grandi appuntamenti degli sport da combattimento, e il tennis, con i grandi tornei come gli Australian Open e il Roland Garros, oltre a una selezione di ulteriori eventi sportivi.

Gli utenti Dazn Full e Family possono effettuare direttamente da MyAccount l'upgrade ai bundle Dazn + Nfl, scegliendo tra le opzioni con Nfl Season Pro o Season Pro Ultimate.