Dazn: lunedì 26 ottobre la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 in diretta gratuita
Parte il countdown su Dazn per la notte del Pallone d'Oro 2026. Lunedì 26 ottobre la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo trasmetterà in diretta gratuita in oltre 200 mercati nel mondo, e in esclusiva in Italia, la cerimonia che premia i migliori giocatori e le migliori giocatrici della stagione 2025/26. Giunto alla 70ª edizione, il Pallone d’Oro celebra dal 1956 i più grandi talenti del calcio mondiale. Il premio, assegnato ogni anno dalla rivista France Football, lo scorso anno ha visto trionfare Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, e Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, vincitrice del premio per il terzo anno consecutivo. Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia del Pallone d’Oro lascia Parigi e approda a Londra, in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del riconoscimento nel 1956. A condurre la serata saranno Thierry Henry, ex attaccante francese e secondo classificato al Pallone d’Oro 2003, e Kate Scott, giornalista e conduttrice britannica.
Chi sarà?
Cresce intanto l’attesa per conoscere il nome del prossimo vincitore, con Harry Kane e Lamine Yamal in prima fila nella corsa al riconoscimento. L’attaccante inglese arriva da una stagione da protagonista con il Bayern Monaco, coronata dalla conquista della Bundesliga, mentre il giovane talento del Barcellona ha confermato la propria ascesa nel calcio mondiale, contribuendo alla vittoria spagnola del Mondiale e conquistando la Liga con i blaugrana. Tra i principali candidati figura, anche quest’anno, Kylian Mbappé, insieme a Fabián Ruiz, forte di una stagione impreziosita dai successi in Champions League, nel campionato francese e al Mondiale. I riflettori saranno puntati anche su Lionel Messi, che dopo aver guidato l’Argentina fino alla finale del Mondiale e salutato la Selección, torna tra i candidati al riconoscimento di cui detiene il record assoluto di vittorie, con otto Palloni d’Oro in bacheca. A completare il quadro dei nomi più attesi anche Rodri, vincitore dell’edizione 2024 e premiato come miglior giocatore dell’ultima Coppa del Mondo. Per accompagnare i tifosi in uno degli spettacoli più attesi della stagione, Dazn proporrà una copertura speciale dedicata alla cerimonia. Dalle 20 alle 21, spazio a un’ora di pre-cerimonia con Alessio De Giuseppe, in collegamento in diretta da Londra, per raccontare l’atmosfera e le attese della serata. La programmazione proseguirà con la cerimonia di premiazione e, a seguire, con il post-cerimonia condotto da Federica Zille, che commenterà i verdetti e ripercorrerà i momenti più significativi della serata insieme ad Andrea Marinozzi, Valon Behrami e Michele Dalai, Svp Content di Dazn Italia.
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