Dazn: lunedì 26 ottobre la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 in diretta gratuita

Parte il countdown su Dazn per la notte del Pallone d'Oro 2026. Lunedì 26 ottobre la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo trasmetterà in diretta gratuita in oltre 200 mercati nel mondo, e in esclusiva in Italia, la cerimonia che premia i migliori giocatori e le migliori giocatrici della stagione 2025/26. Giunto alla 70ª edizione, il Pallone d’Oro celebra dal 1956 i più grandi talenti del calcio mondiale. Il premio, assegnato ogni anno dalla rivista France Football, lo scorso anno ha visto trionfare Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, e Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, vincitrice del premio per il terzo anno consecutivo. Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia del Pallone d’Oro lascia Parigi e approda a Londra, in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del riconoscimento nel 1956. A condurre la serata saranno Thierry Henry, ex attaccante francese e secondo classificato al Pallone d’Oro 2003, e Kate Scott, giornalista e conduttrice britannica.