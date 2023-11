Vlahovic, i bla bla bla che la Juve preferisce sono i tuoi gol

Dusan è tornato a segnare dopo due mesi in cui era rimasto a secco. L’esultanza polemica seguita alla rete contro l’Inter può essere comprensibile, considerate le molte critiche ricevute. Ma, adesso, per il serbo e per i bianconeri, l’importante è che continui a fare ciò che sa fare meglio