Juve, aut aut a Koopmeiners: o svolti o va via

Pagato 60 milioni all’Atalanta, in un anno il valore dell’olandese si è dimezzato. E se non uscirà dal tunnerl, verrà ceduto. Anche a costo di rimetterci una montagna di euro

