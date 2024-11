Vlahovic 50, stakanovista del gol Juve, ma non è un robot

Dusan a Lille ha firmato la cinquantesima rete in bianconero e in questa stagione è già arrivato a quota 9 fra campionato e Champions, sempre presente in 15 partite. Ecco perché, aspettando Milik, in gennaio Giuntoli dovrà prendere anche un altro attaccante