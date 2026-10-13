Mourinho avvisa: "Occhio ai tassisti, molti sono della Lazio..."Champions League
13.10.2026, 20:32

Mourinho avvisa: "Occhio ai tassisti, molti sono della Lazio..."

Il portoghese regala una battuta che fa sorridere la sala stampa.

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