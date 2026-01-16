Tuttosport.com
Chiudi menu
abbonati
Leggi il giornale
Facebook
Instagram
Twitter
Telegram
Chiudi menu
Tuttosport.com
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
/
Video
/
Calcio
/
Serie A
/
Juventus
Spalletti: "Mercato? Ci mancano un paio di cose"
Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico della Juventus parla anche dei possibili movimenti di mercato.
Pubblicato il
16 gennaio 2026, 18:32
(Aggiornato il 16 gennaio 2026, 18:54)
Per approfondire
16 gennaio 2026, 18:21
Juventus
Spalletti: "Giochisti o risultatisti? Scelgo..."
16 gennaio 2026, 17:56
Juventus
Spalletti: "Adzic? Non si tocca"