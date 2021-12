Lazio, Zaccagni "senza freni" nel deserto: che paura per Chiara Nasti!

Il calciatore della Lazio si gode la pausa natalizia della Serie A con la sua fidanzata, la modella e influencer napoletana nonché ex di Niccolò Zaniolo. La coppia sta festeggiando il Natale al caldo, tra dune del deserto, cactus e un mare da favola. Non hanno resistito ovviamente alla gita sui quad come si vede dal video postato sul profilo Instagram della Nasti, che mostra uno Zaccagni temerario e a tutto gas alla guida accanto alla ragazza impietrita