Juventus, Emre Can: «Voglio diventare un giocatore di fama mondiale»

TORINO - Calciatore e modello a tempo perso. Emre Can è diventato il testimonial di una nota marca di abbigliamento, oltre ad essere un top player che a giugno sarà libero a parametro zero e su cui la Juve sta lavorando da tempo. «Con la moda mi trovo molto bene - ha detto il centrocampista del Liverpool in un'intervista al sito tedesco Sport1 - è molto importante per me, mi ha sempre interessato. Uno dice sempre: i vestiti fanno la persone. Puoi far emergere quello che sei. Cosa mi ha detto Klopp? Nulla, e sono sorpreso di questo (ride, ndr). Mi aspetto una battuta da un momento all'altro da lui. Alcuni giocatori mi hanno definito il "Beckham tedesco"».