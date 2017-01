La Juventus sistema Brignoli: va in prestito al Perugia

PERUGIA - Alberto Brignoli è il nuovo giocatore del Perugia, che lo ha preso in prestito dalla Juventus per sostituire l'infortunato Antonio Rosati out per un paio di mesi. Una soluzione che consentirà al 25enne portiere bianconero di giocare continuità dopo una prima parte di stagione che lo ha visto poco utilizzato dal Leganés che gli ha concesso appena una presenza nella Liga (tre reti incassate dall'Espanyol vittorioso per 3-0) e una in Copa del Rey (altri 3 gol presi nel 3-1 subito dal Valencia). Alla fine è dunque andata in porto un'operazione che aveva creato qualche polemica tra i tifosi del Grifo per il passato di Brignoli alla Ternana e per un suo commento sui Social, riportato allora dal sito 'ternananews.it'. quando in passato era già stato accostato al Perugia («Il cioccolato poi non mi piace»). L'ex Sampdoria questa mattina si è già allenato agli ordini di Cristian Bucchi alla ripresa dei lavori dopo la sosta natalizia e a breve verrà presentato ufficialmente alla sua nuova piazza.

LE FRASI - «La trattativa è partita con una telefonata del mio procuratore, che mi ha chiesto se volevo andare al Perugia. E' bastata una notte per accettare. Sono molto contento e pronto a dare al massimo perché il Perugia è una società ambiziosa con un progetto importante. Fra un mese c'è il derby e sono belle sensazioni - ha detto a GrifoTube - perché questo è il mio lavoro e io sono un professionista. A Terni tre anni sono stato benissimo e mi auguro di restare qui altrettanto a lungo e con le stesse soddisfazioni. Ho voglia di rimettermi in gioco. Venendo dalla Ternana i tifosi hanno opinioni contrastanti, spero di fare bene sul campo».

