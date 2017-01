Napoli, porte aperte in uscita per Lasicki e Insigne jr

NAPOLI - Non ci sono solo i grandi nomi nel mercato invernale del Napoli, impegnato in queste ore a trovare una sistemazione che consenta ai suoi giovani di giocare e accumulare esperienza. Uno di questi è il 21enne Igor Lasicki, difensore di 184 centimetri con alle spalle 4 presenze nell'under 21 della Polonia, chedopo le esperienze in Lega Pro con Gubbio, Maceratese e Rimini in estate è rientrato alla base ma non ha mai trovato spazio in prima squadra, dovendosi accontentare di qualche apparizione in Primavera. Ora sulle sue tracce si è messo il Carpi di Castori che cerca innesti per rinforzare la retroguardia nel tentativo di centrare l'immediata risalita in A dopo la recente retrocessione tra i cadetti. E in Serie B, categoria conosciuta nella passata stagione ad Avellino in seguito ai campionati di Lega Pro disputati con Perugia e Reggina, dovrebbe poi tornare anche Roberto Insigne che di anni ne ha 22 e dovrà a breve separarsi dal più famoso fratello Lorenzo. Il fantasista partenopeo è infatti il primo obiettivo della Ternana del nuovo direttore sportivo Danilo Pagni, che va a caccia di rinforzi per lanciarsi in una difficile rincorsa alla salvezza. Gli umbri puntano infatti molto sulle qualità di Insigne che, sul curriculum vanta anche 3 presenze e 2 reti nell'Italia Under 21 ma è rimasto sempre a guardare quest'anno agli ordini di Maurizio Sarri.

