Calciomercato, Percassi: «Roma molto interessata a Kessie»

L'amministratore delegato: «Vede in lui un giocatore polivalente, come si sta dimostrando in campo ogni settimana» twitta

BERGAMO - La Roma è "molto, molto interessata" al centrocampista dell'Atalanta Kessie. Lo ha confermato l'ad del club bergamasco Luca Percassi, intervenuto al programma 'Radio anch'io sport'. Il club giallorosso "ci ha ribadito anche in quest'ultimo periodo l'interesse per Kessie, vede in lui un giocatore polivalente, come si sta dimostrando in campo ogni settimana. Ha segnato 6 gol, ma avrebbe potuto farne molti di più. Ci sta che una squadra così importante sia interessata. Per noi -ha aggiunto il dirigente- è motivo di grande soddisfazione che l'Atalanta sia un trampolino di lancio per palcoscenici più importanti. Dobbiamo rispettare la nostra misura". Poi, riferendosi alla cessione di Gagliardini all'Inter, Percassi ha sottolineato: "faremmo qualcosa di non naturale a non accettare trasferimenti significativi. Vedere Gagliardini che va a una grande squadra per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione e dà forza a tutto l'ambiente e alla nostra filosofia".

SOGNO EUROPA - L'Atalanta in Europa League "sarebbe un sogno, un regalo gradito e inaspettato". Percassi ha ribadito l'orgoglio del club per l'andamento di questa stagione, "l'ambiente è maturo, e sta vivendo con noi un campionato straordinario, frutto del fatto che crediamo moltissimo nei giovani e ne stiamo lanciando tanti. È giusto vivere tutte le domeniche al massimo. Se poi arriverà qualcosa di inaspettato, come la qualificazione per l'Europa League, sarà gradito, un sogno per la città. Comunque vada sarà stata una bella stagione. Noi siamo consapevoli di essere intrusi in quella zona della classifica".