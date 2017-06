FIRENZE - Torna di moda il nome di Jovetic in orbita Fiorentina. Pantaleo Corvino, secondo Estadio Deportivo, starebbe pensando al grande colpo in entrata. Dalla Spagna dicono però che molto dipenderà anche dalla volontà di Stefano Pioli che ha allenato l'ex Manchester City all'Inter. Su Jovetic (ha chiuso la stagione nel Siviglia) c'è in pole il Marsiglia che avrebbe offerto 10 milioni per assicurarsi il cartellino della punta.

