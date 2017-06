Fiorentina, Borja Valero: Se rimango mi mandano in tribuna

FIRENZE - "Se non vado via finisco in tribuna". È questa la frase che Borja Valero avrebbe pronunciato davanti a dei tifosi della Fiorentina incontrati in vacanza. Dichiarazioni che, se fossero confermate, aprirebbero ulteriori retroscena sulla sua cessione. Già a gennaio il calciatore è stato a un passo dal lasciare la Fiorentina: piaceva (e piace tutt'ora) in Cina, ma lo spagnolo si era rifiutato, confermando di voler chiudere la sua carriera in viola. Ora "Il Sindaco" (così lo chiamano a Firenze) è ai saluti: l'accordo con l'Inter è stato già raggiunto, ma la Fiorentina vorrebbe una presa di posizione del calciatore a cui, invece, non va di addossarsi tutte le colpe dell'addio.

