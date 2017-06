Calciomercato Inter, assalto a Sanchez

MILANO - Non solo Skriniar. L'Inter del ds Sabatini sta anche lavorando all'acquisto di Davinson Sanchez, centrale dell'Ajax e della Nazionale colombiana che per età (21 anni) e talento, ha tutto per piacere a Suning. Il club olandese valuta il giocatore almeno 45 milioni e avrebbe già rifiutato un'offerta del Barcellona. L'alternativa è José Gimenez, centrale uruguaiano (ma con passaporto spagnolo) a cui sta stretto il ruolo da comprimario nell'Atletico Madrid. L'Inter avrebbe già avanzato una prima offerta da 25 milioni al club spagnolo, il problema però è convincere il Cholo Simeone a privarsi di un rincalzo tanto importante senza poter tornare sul mercato, dato il blocco imposto ai colchoneros fino a gennaio.

ACERBI E LE USCITE - La via italiana porta a Francesco Acerbi la cui valutazione si aggira sui 10 milioni (il suo contratto andrà in scadenza nel giugno prossimo). L'interessato ha rifiutato il Galasataray confidando nell'Inter, però il no di Manolas potrebbe spalancargli le porte dello Zenit: la situazione è in evoluzione e la sensazione è che Acerbi possa essere un nome da tenere in considerazione soprattutto qualora dovesse partire pure Murillo. Hanno invece già ricevuto il foglio di via tanto Andreolli (a cui non è stato rinnovato il contratto) e Ranocchia (corteggiato dal Genoa, ma l'interessato preferisce la Premier col West Bromwich Albion, pronto a offrire 5 milioni all'Inter). Oggi, tra l'altro, Caprari fa le visite mediche alla Sampdoria: entreranno 9 milioni nelle casse nerazzurre.

