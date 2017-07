Calciomercato Milan, Bacca verso il Marsiglia

MILANO - Se da un lato i tifosi sognano con il mercato in entrata, c'è anche quello in uscita che incombe tra le priorità del duo Fassone-Mirabelli. Tra i giocatori che hanno la valigia in mano c'è Carlos Bacca, che l'altro ieri ha eliminato quasi tutte le sue foto con la maglia del Milan dal suo profilo Instagram, sul quale c'è il forte interessamento del Marsiglia, pronto a garantirgli uno stipendio da 4 milioni di euro. Il Milan, però, vuole monetizzare dalla cessione del colombiano e non ha intenzione di privarsene in prestito e si aspetta una proposta ufficiale da parte dei francesi. In partenza anche Leonel Vangioni, ormai prossimo al ritorno al River Plate. Va solo definita la formula, anche se il giocatore preferirebbe una cessione a titolo definitivo in quanto ha capito di non rientrare nei piani di Montella. Anche Andrea Bertolacci potrebbe lasciare Milanello, con il Genoa pronto a riaccoglierlo in prestito ma qui va definito se gratuito o oneroso. Il Fenerbahce, infine, ha inserito Niang tra i suoi obiettivi.

Bacca cancella il Milan...anche dai social