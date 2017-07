Juventus, dopo Douglas Costa ecco Matuidi

TORINO - Dopo Douglas Costa, titolo in prima ieri su Tuttosport, il nostro quotidiano questa mattina apre con un'altra indiscrezione di mercato: «Juventus, dopo Douglas Costa... il prossimo è Matuidi». Le pagine dedicate ai campioni d'Italia si intrecciano, in questo numero, con quelle del calciomercato. Come è ovvio che sia visto il calendario. E dunque potrebbe arrivare proprio il giocatore del Paris Saint Germain a Vinovo, come spiegato all'interno del giornale: «Il nazionale francese in vantaggio su Emre Can e N'Zonzi come rinforzo per il centrocampo: Raiola preme per portarlo via dal Psg». In edicola gli approfondimenti e gli intrecci di questa operazione.