Calciomercato Fiorentina, Milenkovic: «Passo importante per la mia carriera»

MOENA - "Sono felice di indossare la maglia di un club così grande come la Fiorentina". Queste le prime parola di Nikola Milenkovic, nuovo difensore della Fiorentina, che si è presentato oggi alla stampa direttamente dal ritiro di Moena: "E' un'emozione forte. Vengo dal Partizan, che è un altro grande club, ma sento che questo è un passo importante per la mia carriera. La serie A è molto seguita in Serbia. Io seguo il calcio italiano da quando sono bambino, molti serbi tifano per la Fiorentina perché molti giocatori serbi hanno giocato qui. Sono pronto a giocare duro, mettermi alla prova e non vedo l'ora che tutto cominci. Il mio idolo e punto di riferimento è sempre stato Vidic, ma visto che sono stati protagonisti con questa maglia, lo sono anche Nastasic e Savic che hanno fatto una buona carriera e buone partite nella Fiorentina".

