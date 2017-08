Juventus, il Galatasaray si muove per Asamoah

TORINO - Il Galatasaray si è mosso per Asamoah. Dall Turchia arrivano indiscrezioni sull'offerta che il club turco avrebbe formalizzato alla Juventus per l'esterno: prestito e acquisto del cartellino tra un anno a 9 milioni. Dall'Italia per ora non arrivano conferme (di questa ipotesi si parla già da qualche settimana) ma il giocatore si sarebbe convinto dell'ipotesi Gala, soprattutto per il blasone del club. Nonostante l'eliminazione dai preliminari di Europa League, infatti, la squadra ha ancora il suo fascino internazionale.

La Juventus non molla Spinazzola