Calciomercato Milan, Borini: «Sogno di giocare con Ibrahimovic»

MILANO - Fabio Borini non teme la concorrenza e, in un'intervista a Premium, ammette di voler giocare al Milan con Ibrahimovic: "È un grande, a chi non piacerebbe giocare con lui? Io sono spesso partito come ultima ruota del carro ma poi ne ho giocate tante. Per me la concorrenza è uno stimolo per migliorare". Ma l'attaccante del Milan ringrazia i tanti tifosi che si sono recati a San Siro per la gara con il Craiova e rivela il suo sogno per questa stagione: "Vedere lo stadio pieno è stata una bella emozione, per noi è stato importante. Spero di segnare all'Inter, l'ho già fatto ai tempi della Roma".

