Sampdoria, c'è l'idoneità ma non un numero per Schick: Juve o Inter?

GENOVA - La Sampdoria ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione che sta per iniziare. Viviano continua con l'insolito 2, idem per Quagliarella che è sempre fedele alle 27. Poi ci sono i nuovi: Caprari ha scelto la 9, Ramirez la 90, Ferrari la 13. All'appello però manca Schick, l'uomo più chiacchierato dell'ultimo mese (l'anno scorso indossava la maglia numero 14). Il ceco ha così ottenuto l'idoneità sportiva dopo il mancato approdo alla Juventus. L'assenza dalla lista conferma il possibile addio alla Genova blucerchiata... I campioni d'Italia restano sempre vigili sul ceco ma ora è forte la concorrenza dell'Inter. Il talento ceco dunque da domani tornerà ad allenarsi con i compagni in blucerchiato, in attesa di novità dal fronte mercato.

SCHICK, OK LE NUOVE VISITE



Assegnati i numeri per la prossima stagione di @SerieA_TIM. Scopri che maglia vestiranno i blucerchiati?? pic.twitter.com/6ZWqWyS5at

— U.C. Sampdoria (@sampdoria) 10 agosto 2017