Dal Cile: «Milan su Vidal, offerta milionaria»

MILANO - E' un Milan formato Juventus quello che, secondo la televisione nazionale cilena, avrebbe inviato un'offerta al Bayern Monaco per portare Arturo Vidal a San Siro. Stando a quanto riportato da "TVN", i rossoneri avrebbero individuato nell'ex juventino il centrocampista ideale per completare il reparto titolare insieme a Kessie e Biglia. Un obiettivo importante per il quale il Milan avrebbe messo sul piatto parecchi milioni sia per il Bayern che per il giocatore, con un contratto dalle cifre addirittura raddoppiate rispetto a quanto già percepito in Germania. Sfumata, dunque, la possibilità di arrivare a Renato Sanches, che Ancelotti vuole trattenere in Baviera, Mirabelli e Fassone provano a tentare un altro giocatore della squadra dell'ex allenatore rossonero. Vidal è molto apprezzato in Serie A e, a inizio sessione di mercato, era stato anche cercato dall'Inter che, però, aveva ricevuto risposte negative.

