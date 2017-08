Lazio, Keita assente all'allenamento: rottura sempre più netta

L'attaccante non si presenta al raduno a Formello in vista dell'esordio in campionato, altro segnale di scontro col club dopo l'esclusione contro la Juventus

TORINO - Keita Balde non era presente a Formello alla ripresa degli allenamenti della Lazio in vista dell'esordio in campionato contro la Spal. L'assenza del giovane talento senegalese al raduno biancoceleste segna una prosecuzione del braccio di ferro tra l'attaccante e la società, scoppiato in maniera pubblica dopo l'esclusione del giocatore dalla lista dei convocati di mister Inzaghi per la Supercoppa contro la Juventus. Esclusione a cui seguì la reazione social di Keita contro il club del presidente Lotito: «L'esclusione mi crea un disagio psicologico del quale non so valutare adesso le conseguenze», aveva scritto il giocatore su Twitter.

