Calciomercato, Pezzella: «Convinto dal progetto della Fiorentina»

FIRENZE - In casa Fiorentina si presenta German Pezzella: "Sono molto felice di essere qui, avevo altre proposte, però mi è piaciuto molto il progetto viola e il gruppo che si stava formando. Voglio fare la mia parte, sono qui anche guardando a lungo termine, oltre questa stagione. Ciò che mi ha stupito è l'organizzazione del club, mi permette di pensare solo al calcio così posso dedicarmi ai risultati. Ho sempre ammirato Ayala per il modo di giocare, ma anche Bonucci che è un grande in questo ruolo". Il difensore è arrivato in prestito (500 mila euro) con diritto di riscatto a 10 milioni. "In Italia Mertens e Icardi sono grandi giocatori, dovrò iniziare a studiarli per bene", ha aggiunto l'ex Betis Siviglia.

L'AMICHEVOLE DI LUSSO - "Il Real è una squadra forte,non si può sbagliare una giocata.Ho buone sensazioni,abbiamo giocato a viso aperto", ha detto Pezzella tornando sul test disputato ieri notte al Santiago Bernabeu.

