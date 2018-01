Il portiere classe '96 si trasferisce in prestito nella società pugliese di Serie C twitta

LA SPEZIA - Spezia e Virtus Francavilla trovano l'accordo per il trasferimento in Puglia del portiere Thomas Saloni. Il classe 1996 è ufficialmente un nuovo giocatore dei biancocelesti che militano in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, Saloni ha indossato anche le maglie di Carrarese e Prato. In questo campionato di Serie B ha disputato 4 presenze.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

CLASSIFICA SERIE B