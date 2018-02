Calciomercato Bologna, con l'Empoli scambio Romagnoli-Maietta

BOLOGNA - Tre operazioni annunciate dal Bologna: con l'Empoli scambio difensori, con Romagnoli che arriva in rossoblù a titolo temporaneo, mentre Maietta passa in Toscana a titolo definitivo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere raggiunto l’accordo con l’Empoli Fc per il trasferimento in rossoblù del difensore Simone Romagnoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 con opzione per il riscatto, e in azzurro del difensore Domenico Maietta a titolo definitivo". La terza operazione è relativo a Okwonkwo, in prestito al Brescia: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Orji Okwonkwo al Brescia Calcio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 con opzione per il riscatto e il controriscatto".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO