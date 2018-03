Calciomercato Lazio, ufficiale: Luiz Felipe rinnova fino al 2022

ROMA - E' il presente e futuro della Lazio, soprattutto in ottica dell'addio di De Vrij a fine stagione. Luiz Felipe ha rinnovato ufficialmente il contratto che lo legava al club biancoceleste: il nuovo accordo scadrà nel 2022. Un contratto a lungo termine per il difensore brasiliano, esploso in questa stagione sotto la gestione di Simone Inzaghi dopo aver giocato nella Salernitana senza riscuotere troppo successo. "La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto economico del calciatore Luiz Felipe Ramos Marchi sino al 30 giugno 2022", si legga nella nota.

