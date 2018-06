FIRENZE - David Hancko, difensore slovacco, neo acquisto della Fiorentina che lo ha acquistato dallo Zilina, è arrivato a Firenze insieme al suo procuratore Branislav Jasurek per svolgere le visite mediche in una clinica in centro città. Ecco le sue prime parole: "Forza Viola, sono felice di essere qui".

