Calciomercato, Inter-Nainggolan: si fa. E non si molla Malcom

MILANO - Avanti tutta su Radja Nainggolan. Questa sarà la settimana decisiva per chiudere le pratiche per l’arrivo del Ninja: l’Inter sborserà 35 milioni comprensivi del cartellino di Zaniolo valutato 6 milioni. Obiettivo del club nerazzurro è fare di Nainggolan un’icona per il marketing: per questo si lavora per scongiurare il rischio che il giocatore non sia presente ad Appiano sin dai primi giorni di ritiro. Più complicata invece è la trattativa per Moussa Dembelè.

POI MALCOM - La trattativa per Malcom ha tutto per diventare il tormentone dell’estate, tanto è forte la voglia dell’Inter di regalarlo a Spalletti (il brasiliano è stato promosso con lode dagli osservatori), quanto è importante il valore economico del giocatore. Per lui il Bordeaux chiede 40 milioni ma ha aperto alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, mostrandosi sensibile alle condizioni di pagamento proposte dall’Inter che, dalla sua, ha già il sì del giocatore. Per Ausilio Malcom è il profilo ideale per la corsia destra dell’Inter che verrà.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO