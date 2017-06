Tardelli: «La festa a Napoli per il ko della Juventus non mi è piaciuta»

NAPOLI - «Ero a Capri sabato sera e alla sconfitta con la Juve i tifosi napoletani hanno sparato i botti. Non mi è piaciuto, io credo che una squadra italiana che gioca all'estero debba avere sempre il rispetto dell'Italia e degli italiani». Lo ha detto Marco Tardelli nel corso del suo intervento nel carcere napoletano di Poggioreale, nell'ambito della kermesse calcistica Football Leader.

Mazzola: «Ho festeggiato suonando il clacson»

RANKING UEFA - Tardelli ha aggiunto: «La vittoria della Juventus in Champions League avrebbe fatto bene anche al Napoli ad esempio sul ranking Uefa. Certe acredini non fanno bene soprattutto ai figli di chi dice certe cose. Io stesso sono stato accusato recentemente da un tifoso milanista in radio di aver vinto una Coppa Campioni insanguinata. Lo sport deve unire gli italiani, poi certo c'è chi tifa per una squadra o per l'altra, ma sempre con il dovuto rispetto».