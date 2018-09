Serie A Atalanta, Gasperini: «Non giochiamo da squadra, manca concretezza»

FERRARA - Gian Piero Gasperini ha ben chiari i problemi della sua squadra, dopo la brutta sconfitta contro la Spal. L'Atalanta sembra non esserci più: "Quella di questa sera è una partita che ti fa riflettere. Adesso il problema più grosso è riuscire ad essere più concreti. Soprattutto nel primo tempo avevamo degli spazi che potevamo utilizzare, ma non l'abbiamo fatto. In queste ultime partite non giochiamo di reparto - spiega il tecnico ai microfoni di Sky Calcio Show - ma solo individualmente". Ennesimo gol preso su calcio piazzato, forse l'eliminazione dall'Europa League non è stata ancora smaltita? "No, questo può essere solo usato come alibi. I gol su calcio piazzato li abbiamo presi anche contro la Roma e contro il Cagliari. E' una difficoltà che abbiamo rispetto agli altri anni, dove magari eravamo noi bravi ad utilizzare le palle inattive, ora le subiamo".

CONCRETEZZA - L'Atalanta non sa più segnare: "E' evidente che abbiamo problemi a concretizzare. Questa sera c'erano tutti i presupposti per essere incisivi e non l'abbiamo fatto. Come nei 120' con il Copenaghen o contro il Cagliari. Dobbiamo fare delle riflessioni". Sulla doppietta dell'ex Petagna: "Era la sua serata, è un giocatore giovane che a noi ha dato tantissimo in questi due anni. Ha avuto delle difficoltà realizzative ma ha 23 anni, se acquisice questa capacità diventerà un giocatore ancora più importante. Sono arrabbiato soprattutto per come abbiamo preso il primo gol". La squadra può sostenere le tre punte? "Noi abbiamo tanti attaccanti, dobbiamo giocare trovando l'equilibrio giusto. Rigoni ha bisogno di tempo, ci vuole pazienza. Dobbiamo recuperare Ilic al più presto".

