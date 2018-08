Fiorentina, male il test con lo Schalke: i tedeschi vincono 3-0

GELSENKIRCHEN - L'esito finale del test amichevole tra Fiorentina e Schalke 04 alla Veltins Arena non arride ai toscani: dopo un primo tempo dai ritmi bassi, i viola crollano nella ripresa contro i padroni di casa di Gelsenkirchen, che trovano tre gol negli ultimi venti minuti: a segno McKennie al 70', poi Skrzybski al 74' e infine Teuchert all'84'. La retroguardia di Pioli non ha dato prova di grande affidabilità, risultando in difficoltà contro i blu della Ruhr. Esordio amaro con la maglia gigliata per il neo acquisto Marko Pjaca, che gli ultimi sei mesi aveva giocato proprio in prestito allo Schalke dalla Juventus.

