Juventus, un forfait in difesa: Benatia salta la Sampdoria

TORINO - C'è un intoppo nei piani di Mehdi Benatia, che ha appena detto addio - almeno per ora - al Marocco per dedicarsi completamente alla Juventus dove vuole conquistarsi una maglia da titolare. Dopo essersi infortunato nel match vinto 1-0 martedì scorso a Torino con il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League, il difensore sarà infatti costretto a saltare la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria (e forse la successiva trasferta di Napoli). L'ex di Roma e Bayern Monaco, come si legge nel comunicato pubblicato sul proprio sito dal club campione d'Italia, ha «riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra che, valutato in data odierna attraverso indagini strumentali, si è rivelato di non grave entità, ma che necessita di monitoraggio prudenziale quotidiano e di nuovi controlli la prossima settimana». A consolare però il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ci sono il definitivo recupero di Chiellini, già in panchinadue giorni fa contro i lusitani, e con il quasi certo rientro di Sturaro a centrocampo.

