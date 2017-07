Juventus, ufficiale Douglas Costa: ha scelto la maglia numero 11

TORINO - E' il giorno di Douglas Costa. Il brasiliano è arrivato a Torino ieri sera. In mattinata ha svolto le visite mediche al JMedical. Nel pomeriggio l'ufficialità, con il giocatore che ha scelto la maglia numero 11. La conclusione della trattativa c'era stata ieri nel pomeriggio dopo il blitz di Marotta a Monaco. Il direttore sportivo ha incontrato i bavaresi accompagnato dall'intermediario Giovanni Branchini. In serata il giocatore era arrivato a Torino. Douglas Costa è stata preso dal Bayern Monaco con la formula del prestito oneroso di 6 milioni di euro + 40 di obbligo di riscatto.

18.55 - DOUGLAS COSTA: «QUI PER SCRIVERE LA STORIA»

Il brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della Juventus: "Sono contento di essere qui e di far parte di un grande club. Voglio ringraziare il club per il grande sforzo che ha fatto per portarmi qui. Sono ansioso di allenarmi con i nuovi compagni. La mia posizione preferita? Vorrei continuare a servire asisst per i miei compagni, alla Juve posso fare ancora meglio rispetto al Bayern. Prima di firmare conoscevo la grande storia della Juve. Qui voglio lavorare duro per scriverne una parte anch'io".

ORE 18.16 - DOUGLAS COSTA, ORA È UFFICIALE

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società tedesca FC Bayern München AG per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni da versare entro sette giorni dal tesseramento. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, entro il 30 giugno 2018, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione".

ORE 15.25 DOUGLAS COSTA LASCIA IL JMEDICAL

Douglas Costa ha lasciato il JMedical per raggiungere la sede in Corso Galileo Ferraris e firmare il contratto. All'uscita dal centro medico è stato travolto dall'affetto dei tifosi che lo avevano aspettato a lungo.

ORE 15.21 TERMINATE LE VISITE MEDICHE DI DOUGLAS COSTA

Concluse pochi istanti fa le visite mediche di Douglas Costa presso il JMedical. Il giocatore era arrivato presso il centro sportivo questa mattina intorno alle 9.30.

ORE 15.02 DOUGLAS COSTA: CLASSE E CONCRETEZZA

Interessanti i numeri di Douglas Costa relativi sempre alle ultime due stagioni in Bundesliga, che denotano anche una certa concretezza in campo del brasiliano: 148 dribbling riusciti, 51% di duelli vinti, 80% di passaggi riusciti.

ORE 14.36 DOMANI DOUGLAS COSTA SI ALLENERA' CON I NAZIONALI

Allenamento mattutino per la Juventus, proprio mentre Douglas Costa si sta sottoponendo alle visite mediche. Per domani è prevista una doppia seduta di allenamento al Training Center. Nel pomeriggio si uniranno al gruppo Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mario Lemina, Stephan Lichtsteiner, Mario Mandzukic, Claudio Marchisio e Miralem Pjanic. Buffon arriverà a Vinovo venerdì.

ORE 13.50 DOUGLAS COSTA: I NUMERI IN BUNDESLIGA

I numeri di Douglas Costa nelle due stagioni trascorse al Bayern Monaco: 77 presenze, 160 cross su azione, 25 assist, 14 gol.

ORE 13.34 VISITE E PRANZO AL JMEDICAL PER DOUGLAS COSTA

Sono ancora in corso le visite del brasiliano che pranzerà al JMedical.

ORE 13.20 DOUGLAS COSTA RINGRAZIA IL BAYERN MONACO

Attraverso Instragram Douglas Costa ha ringraziato tutto l'ambiente del Bayern Monaco; «Vorrei ringraziare il Bayern, tutti i tifosi, i giocatori, e il mio amico speciale Rafinha per il sostegno durante la mia permanenza a Monaco. E' stato un periodo speciale che non dimenticherò e che porterò sempre nel cuore. Grazie di tutto e buona fortuna». Successivamente Douglas Costa ha risposto anche al saluto di Vidal: «Grazie campione».

ORE 13.05 PARTE FINALE DELLE VISITE PER DOUGLAS COSTA

Sono entrate nella parte finale le visite mediche di Douglas Costa presso il JMedical. Il brasiliano dopo le visite si recherà nella sede di corso Galileo Ferraris per la firma. Domani si aggregherà ai compagni per la doppia seduta proprio nel giorno in cui rientreranno i big alla corte di Massimiliano Allegri.

ORE 12.20 TUTTI GLI SCAMBI TRA JUVENTUS E BAYERN MONACO

Non solo Douglas Costa, negli anni tra Juventus e Bayern ci sono stati diversi scambi di calciomercato, da Kohler a Vidal.

ORE 12.13 GLI AUGURI DI VIDAL

Arturo Vidal, ex compagno di squadra di Douglas Costa ed ex bianconero, ha inviato un messaggio al nuovo acquisto della Juve: «Buona fortuna fratello, sei un campione!»

Arturo Vidal (@kingarturo23) 12 luglio 2017

ORE 11.55 VISITE MEDICHE IN CORSO

Ecco le prime immagini di Douglas Costa durante le visite mediche presso il centro JMedical. Il calciatore è arrivato presso il centro medico sportivo questa mattina intorno alle 9.30.



ORE 11.30 NUOVO LOOK PER DOUGLAS COSTA

Proprio in concomitanza con il suo trasferimento alla Juventus, Douglas Costa ha sfoggiato un nuovo look: taglio di capelli con fulmine!



ORE 10.51 GRANDE ACQUISTO PER LA JUVENTUS

Con l'arrivo di Douglas Costa il reparto offensivo della Juventus è completo e di altissimo livello. Il brasiliano, nell'ultima stagione in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, ha segnato 7 gol e collezionato 9 assist, giocando 34 partite tra campionato e coppe.





ORE 10.29 LE FOTO DELL'ARRIVO DI DOUGLAS COSTA AL JMEDICAL

Il brasiliano arriva al JMedical: bagno di folla per lui, che sorride e si prepara per i test fisici.

ORE 10.12 IL VIDEO DELLA JUVE

La Juventus ha tweettato il video dell'arrivo di Douglas Costa al JMedical. Numeri i tifosi che hanno accolto il calciatore al suo arrivo.



Ore 10.03 IL BENVENUTO DI BENATIA

Medhi Benatia su Twitter ha dato il benvenuto al suo compagno di squadra. I due sono stati compagni di squadra al Bayern Monaco.

Ore 9.25: DOUGLAS COSTA AL JMEDICAL

Il brasiliano è arrivato al JMedical poco prima delle 9.30. Foto e sorrisi di rito con giornalisti e qualche tifoso, poi è entrato per iniziare le visite mediche diretta dal Dott. Agricola.