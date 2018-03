Orgoglio Marotta: «Napoli e Sarri grandi, ma la mia Juventus è in corsa per tutto»

L'ad bianconero accende la corsa scudetto: «Ammiro gli azzurri e il loro tecnico per lo splendido gioco, ma Allegri ha una grande rosa e noi non molliamo niente» twitta

1 di 3 Successiva

MONTECATINI TERME (PISTOIA) - In attesa dello scontro diretto che allo 'Stadium' potrebbe decidere il duello scudetto, che vede ora la Juventus a +2 sul Napoli quando mancano 9 giornatre alla fine del campionato, la sfida tra la capolista e i partenopei in questa sosta per le nazionali prosegue fuori dal campo. Dopo le parole pronunciate da Maurizio Sarri a margine del 'Trofeo Maestrelli', a Montecatini Terme ha parlato anche l'ad bianconero Beppe Marotta che dopo alcune parole al miele è sembrato anche pungere un po' il tecnico dei campani...

Serie A, la classifica