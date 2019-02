Juventus, parla Paratici: «Sondaggio per Icardi. Dybala sarà la bandiera»

TORINO - "Come sta la Juve in vista della Champions? Stiamo bene e pensiamo a noi e non agli avversari. Poi vedremo come staranno loro. Sono partite impegnative e difficili. Quando si arriva alla parte di eliminazione diretta, ogni gara diventa fondamentale. Non credo che si debba aspettare queste due partite per capire quanto vale la Juve in Europa. Abbiamo giocato due finali negli ultimi anni. Abbiamo dimostrato di giocare a grandi livelli in Europa" sono le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai Uno. Il dirigente della Juventus ha parlato di Champions League, in vista della partita di andata degli ottavi sul campo dell'Atletico Madrid: "Ogni anno ci si aspetta qualcosa di più e anche noi cerchiamo di mantenere queste aspettative. Ossessione Champions? No, è uno stimolo. E' un obiettivo che ci poniamo ogni anno. Cerchiamo di essere competitivi sempre in tutte le competizioni, compresa la Champions. E' uno stimolo a migliorarci. Per vincere servono tante cose, tra cui un po' di fortuna. Abbiamo fatto un percorso in questi ultimi anni, da quando Agnelli è il presidente. Abbiamo iniziato da un anno in cui non eravamo neanche in Champions e siamo arrivati fino alle finali".

ALLEGRI - Il commento su Allegri e il progetto bianconero per il futuro: "Allegri? I progetti son più importanti delle vittorie e delle sconfitte, lo abbiamo dimostrato da nove anni. Max fa parte di questo progetto, sono convintissimo che aldilà del risultato in Champions rimarrà ancora con noi. Noi cerchiamo sempre di migliorarci, poi dove arriveremo non lo so ma ogni anno proviamo a fare un passettino avanti cercando di costruire la miglior squadra possibile e migliorare come club".

SU ICARDI - Paratici si è soffermato anche su Icardi, spiegando: "Icardi-Juventus? Ci tengo a chiarire che non era un'azione di disturbo e che non ci sono stati contatti ultimamente. Ci siamo informati sulla possibilità e la volontà che Icardi potesse cambiare squadra e che la Juve fosse una squadra di suo gradimento. E' un'azione di informazione in periodo di mercato. Non abbiamo più parlato con Wanda. E' un giocatore dell'Inter, noi stiamo pensando alle nostre partite. Il mercato sarà d'attualità solamente a giugno".