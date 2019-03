Dybala: «Juve? Firmai al mare. Ronaldo il mio idolo»

TORINO - Paulo Dybala ha raccontato alla piattaforma Otro Tv il suo ingresso ufficiale nel mondo bianconero. «Il contratto con la Juve? E' stato un giorno speciale. Ero in vacanza con mio fratello, coi miei amici. Era arrivato il contratto mentre ero in spiaggia. Tornai in hotel, lo firmai e siamo tornati a prendere il sole».

Nella lunga intervista, il numero 10 argentino parla delle sue origini e del suo amore nei confronti del pallone: «Già a tre anni giocavo coi miei fratelli, poi m'iscrissi a una scuola calcio. E vicino a casa mia, con i bambini della mia età, non facevo altro. Segnai i miei primi gol. Il primo importante? Undici o dodici anni, giocavo per una squadra locale con i miei amici. 4 reti, in quella gara. Il quarto fu il pareggio e fu su punizione. Segnai perché il portiere non poteva arrivare fino alla traversa. Se ho mai pianto? Sì, certo ma mai davanti ai miei compagni. Allora come oggi odio perdere».

