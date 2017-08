Calciomercato Torino, Cairo: «Belotti al Monaco? Spero resti con noi»

Il presidente granata: «Novità non ce ne sono, i francesi non hanno ancora ceduto Mbappè e penso che da qui al 31 agosto non succederà nulla» twitta

TORINO - Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato a parlare della situazione relativa ad Andrea Belotti. Queste le parole del numero uno del club granata a Sky Sport: "Novità non ce ne sono riguardo il Monaco. Non è neanche ufficiale che Mbappè vada al Psg e credo che oggi non succederà nulla. Le trattative sono aperte fino a giovedì, ma credo che tutto rimarrà com'è e lo spero". Cairo vuole blindare il Gallo, ma sa bene che gli ultimi giorni del mercato saranno decisivi: "Io non ho parlato con il ragazzo, lo ha fatto Petrachi e mi ha detto che è molto tranquillo e voglioso di far bene. Secondo me, Belotti rimarrà con noi".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

TORINO-SASSUOLO: PROBABILI FORMAZIONI E DIRETTA