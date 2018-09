Volley: Mondiali 2018, per Italia-Slovenia lo share è del 9.5%

FIRENZE-Ancora un successo di ascolti per la nazionale di Blengini, oggi in viaggio verso Milano dove da venerdì 21 sarà impegnata nella seconda fase dei Campionati del Mondo Maschili.

Ieri sera gli azzurri hanno ricevuto l’abbraccio del Mandela Forum che anche per l’ultima gara giocata contro la Slovenia ha fatto registrare il tutto esaurito, ma anche sull'affetto, crescente, di chi la segue in TV. La partita di ieri, infatti, la gara trasmessa in diretta su Rai 2 è stata seguita da 2 milioni 175 mila spettatori facendo registrare uno share del 9.5%.