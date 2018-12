Superlega: Lube in anticipo, big match Trento-Modena

ROMA- Sarà una giornata importante per l'economia della SuperLega Credem Banca quella che andrà in scena nel prossimo week end. Le squadre di vertice cercano piazzamenti utili in prospettiva Del Monte® Coppa Italia. Si inizia sabato 15 dicembre con l’anticipo tra Civitanova e Castellana Grotte, domenica tutti gli altri match.

Cucine Lube Civitanova – BCC Castellana Grotte. Solo 6 precedenti con 4 vittorie dei cucinieri e 2 dei pugliesi, nella sfida tra nuove panchine. Il secondo allenatore, Camperi, promosso traghettatore, ha battuto Latina ipotecando un quarto casalingo in Coppa Italia. Sul fronte opposto l’ultima della classe si affida alla bacchetta del “mago” Di Pinto, successore di Tofoli.

Calzedonia Verona – Top Volley Latina. Sfida n. 30 ricca di ex: 19 vittorie per gli scaligeri, 10 per i pontini. Dopo il successo corsaro in Calabria, i padroni di casa sono settimi e inseguono il pass per la Coppa Italia, ed ufficializzano il ritorno in Italia di Matey Kaziyski che indosserà la casacca scaligera fino al termine della stagione. Il sestetto laziale, a 13 punti, con un successo tornerebbe in corsa buttandosi alle spalle la debacle nelle Marche.

Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena. Gialloblù avanti per 40 vittorie a 30 nei precedenti. Grazie al successo nel posticipo della 10a, i trentini, con Kovacevic Credem Banca MVP di novembre, sono secondi a 1 punto dalla vetta e giocheranno in casa i Quarti Coppa Italia. Così come gli emiliani, che tallonano i padroni di casa a 1 punto e mirano al sorpasso nel remake della Finale di Supercoppa. Zaytsev a 12 punti dai 4000.

Revivre Axopower Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Equilibrio nei precedenti con 2 vittorie a testa. Dopo il 3-0 interno con Civitanova, gli ambrosiani non si sono ripetuti a Trento, ma il quinto posto è un buon viatico per la Coppa. Ieri Vibo ha riscattato la beffa con Verona superando Siena nell’anticipo della 2a di ritorno.

Kioene Padova – Consar Ravenna. Scontro diretto per un posto in Coppa Italia: 64 precedenti, 34 successi dei patavini, 30 dei romagnoli. Luci e ombre per i veneti, reduci dal colpaccio con Perugia, con Polo a 3 punti dai 1000, ma noni e privi di Randazzo, infortunato. Ospiti affamati dopo due stop consecutivi. Squadre appaiate a 15 punti. Al momento i romagnoli sono avanti per il quoziente set.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Sir Safety Conad Perugia. Nelle 8 sfide gli umbri sono passati 6 volte. I laziali, dodicesimi dopo il fop nel derby, vogliono vendere cara la pelle. Ospiti primi della classe anche nella solidarietà grazie ai fondi raccolti per l’associazione di Sintini. Perugia è qualificata per il trofeo tricolore, ma vuole mantenere la vetta e cancellare lo svarione a Padova.

Emma Villas Siena – Vero Volley Monza. Primo faccia a faccia in Serie A Credem Banca. I toscani, penultimi, hanno fatto un passo indietro al servizio nell’anticipo della 2a di ritorno perso 3-0 in Calabria con Vibo Valentia. Gli ospiti sono sesti e invischiati nella bagarre per un posto nei Quarti di Coppa Italia dopo il colpo di coda nel 3-2 esterno con la New Mater.

TUTTE LE SFIDE-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – BCC CASTELLANA GROTTE

PRECEDENTI: 6 (4 successi Civitanova, 2 successi Castellana Grotte)

EX: Enrico Cester a Castellana Grotte nel 2012-2013.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Osmany Juantorena – 28 attacchi vincenti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova).

Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova)- « Dopo la vittoria di mercoledì vogliamo continuare sulla stessa strada: come Latina, anche Castellana Grotte verrà a Civitanova per giocare con il braccio sciolto e al 100%, dunque dovremo prestare la massima attenzione per imporre il nostro gioco e portare a casa altri tre punti fondamentali per la classifica, visto che siamo proprio in conclusione del girone di andata, anche in ottica Quarti di Finale di Coppa Italia. Andiamo avanti tutti insieme con in mente lo stesso obiettivo e scendiamo in campo per dare il massimo ».

Vincenzo Di Pinto (Allenatore BCC Castellana Grotte)- « Ci aspetta sulla carta un match a pronostico chiuso contro una corazzata come la Lube. Ogni occasione però sarà buona per migliorare e preparare le due sfide di fine anno contro Sora e Vibo nelle quali si deciderà gran parte del nostro cammino. La squadra deve ritrovare coraggio ed entusiasmo in ogni frangente anche in gare come quella di sabato che ti mette di fronte tanti campioni ».

CALZEDONIA VERONA – TOP VOLLEY LATINA-



PRECEDENTI: 29 (19 successi Verona, 10 successi Latina)

EX: Daniele De Pandis a Latina nel 2011-2012, Cristian Savani a Latina nel 2017-2018, Carmelo Gitto a Verona dal 2014 al 2016, Simone Parodi a Verona nel 2008-2009, Daniele Sottile a Verona nel 2007-2008 (Serie A2) e dal 2008 al 2010, Toncek Stern a Verona dal 2016 al 2018.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Simone Parodi – 12 punti ai 2500, Stern Toncek – 28 attacchi vincenti ai 500 (Top Volley Latina).

In Carriera: Sebastian Solé – 21 punti ai 1300 (Calzedonia Verona); Carmelo Gitto – 16 punti ai 1800 (Top Volley Latina).

Federico Marretta (BluVolley Verona)- « Finalmente torniamo a giocare davanti al nostro pubblico, in una partita in cui avremo molto bisogno della BluWave. Veniamo da una settimana impegnativa, abbiamo ottenuto due vittorie che ci permettono di guardare avanti con fiducia. Conosciamo l’importanza della sfida con Latina, dobbiamo fare tesoro della crescita vista, soprattutto a livello caratteriale, nelle ultime due partite ».

Andrea Rossi (Top Volley Latina)- « Arriviamo dalla sconfitta con la Lube dalla quale siamo comunque usciti a testa alta, dimostrando di aver avuto un buon approccio al match. Con Verona dobbiamo provare a sfruttare le occasioni che riusciremo a crearci e sarà una partita molto complicata anche perché i nostri avversari si sono ulteriormente rinforzati con l’arrivo di Kaziyski. Dal canto nostro abbiamo delle certezze che vogliamo consolidare sul campo per raggiungere il nostro obiettivo ».

ITAS TRENTINO – AZIMUT LEO SHOES MODENA-



PRECEDENTI: 70 (40 successi Trento, 30 successi Modena)

EX: Uros Kovacevic a Modena dal 2012 al 2015 (dal 16/12/12), Maarten Van Garderen a Modena nel 2017-2018, Luca Vettori a Modena dal 2014 al 2017, Daniele Mazzone a Trento dal 2015 al 2017, Tine Urnaut a Trento dal 2015 al 2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Uros Kovacevic – 9 punti ai 1500 (Itas Trentino).

In Carriera: Simone Giannelli – 4 battute vincenti alle 100, Uros Kovacevic – 19 punti ai 2100 (Itas Trentino); Maxwell Holt – 8 punti ai 1500, Denys Kaliberda – 5 punti ai 1100, Ivan Zaytsev – 12 punti ai 4000 (Azimut Leo Shoes Modena).

Simone Giannelli (Itas Trentino)- « Vogliamo difendere il secondo posto appena conquistato, ma sappiamo che sarà difficile farlo perché l’Azimut Leo Shoes Modena è una grande squadra. La BLM Group Arena è già al completo, sarà una partita bellissima e cercheremo di giocarla al massimo, perché solo in questa maniera potremo pensare di vincere ».

Julio Velasco (Allenatore Azimut Leo Shoes Modena)- « Giocare contro i Campioni del Mondo? Non mi fa nessun effetto particolare. Sappiamo che con Trento sarà una partita molto difficile, loro sono cresciuti tantissimo durante il Mondiale mentre prima non stavano giocando così bene, ora invece hanno sviluppato un buon ritmo di gioco e grande autostima. Non è il nostro miglior momento, ma il match di domenica sarà sicuramente una svolta, ci metterà a durissima prova ma ci darà la possibilità di confrontarci ancora una volta con un livello di gioco alto ».

REVIVRE AXOPOWER MILANO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA-



PRECEDENTI: 4 (2 successi per parte)

EX: Marco Izzo a Vibo Valentia dal 2016 al 2018 (dal 24/11/16), Todor Skrimov a Milano dal 2015 al 2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stefano Mengozzi – 13 punti ai 2000, Todor Skrimov – 19 punti ai 1000 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

In Carriera: Nimir Abdel-Aziz – 1 partita giocata alle 100 e – 3 battute vincenti alle 100 (Revivre Axopower Milano); Todor Skrimov – 16 punti ai 1200 e – 25 attacchi vincenti ai 1000 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Elia Bossi (Revivre Axopower Milano)- « Abbiamo la possibilità di riscattarci immediatamente nella sfida casalinga contro Vibo, dopo lo stop contro Trento. Sappiamo che non sarà facile e che in palio ci sono soprattutto punti importanti in ottica Final Eight. Noi vogliamo tornare a vincere e a giocare bene come abbiamo dimostrato nelle ultime sfide contro Verona e Civitanova. Servirà intensità e qualità contro un avversario che, anche nell’anticipo con Siena, ha dimostrato di essere in forma e di avere un buon gioco ».

Davide Marra (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Con Siena è arrivata una vittoria molto importante per noi. Ora però dobbiamo subito pensare alla partita contro Milano perché di fronte avremo un avversario forte, con tante buone individualità, che si sta comportando bene. Dovremo essere umili cercando di fare bene le nostre cose ».



KIOENE PADOVA – CONSAR RAVENNA-



PRECEDENTI: 64 (34 successi Padova, 30 successi Ravenna)

EX: Alberto Polo a Ravenna nel 2015-2016, Armando Torres a Ravenna dal 2015 al 2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Andrea Argenta – 15 attacchi vincenti ai 1000, Alberto Elia – 6 attacchi vincenti ai 1000, Daniele Lavia – 4 attacchi vincenti ai 500, Pieter Verhees – 3 battute vincenti alle 100 (Consar Ravenna).

In Carriera: Alberto Polo – 3 punti ai 1000, Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300 (Kioene Padova); Pieter Verhees – 15 punti ai 1500 (Consar Ravenna).

Valerio Baldovin (Allenatore Kioene Padova)- « Domenica sarà una sfida molto delicata. È uno scontro diretto contro una squadra che sta giocando davvero bene. Hanno tante armi a loro favore: sbagliano molto poco, hanno una gran velocità di gioco e la qualità del loro opposto è indiscussa. Ecco perché sarà una gara da giocare al massimo della concentrazione e da interpretare fin dall’inizio al meglio, sia sotto il profilo tecnico-tattico che mentale ».

Roberto Russo (Consar Ravenna)- « Dopo due partite dove abbiamo incontrato due delle squadre più forti del Campionato, ripartire bene da Padova per noi è fondamentale. Dobbiamo cercare di esprimere al meglio il nostro gioco e cercare di fare più punti possibile. Padova ha appena battuto Perugia a conferma che è un’ottima squadra con giocatori validi ed esperti ma noi vogliamo chiudere al meglio, pensando poi anche alla partita con Siena, una prima parte di stagione a mio avviso molto buona, in cui abbiamo vinto tutti gli scontri diretti che era possibile portare a casa: vogliamo capitalizzare al massimo queste ultime due partite per chiudere al meglio questo girone d’andata ».

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-



PRECEDENTI: 8 (2 successi Sora, 6 successi Perugia)

EX: Sjoerd Hoogendoorn a Sora nel 2015-2016 (Serie A2).

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Aleksandar Atanasijevic – 34 punti ai 3600, Dore Della Lunga – 11 attacchi vincenti ai 1000, Nicholas Hoag – 8 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia).

Mario Barbiero (Allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)- « Siamo ripartiti dalla ricostruzione del nostro gioco, quello che un po’ ci è mancato a Latina. Siamo tornati in palestra e c’è un ottimo clima, buon viatico per poterci costruire sopra quelle cose che sono mancate e magari riportarle in campo già contro Perugia. Sarà una partita abbastanza complicata, da affrontare con grande attenzione e grande determinazione soprattutto per migliorare l’ultimo gioco espresso. Perugia è una squadra compatta e forte con atleti di altissimo livello, una squadra difficile che arriverà ben corazzata perché un passo falso lo può fare ma il secondo è molto difficile. Una partita quindi da affrontare con un pizzico di curiosità: in campo dovremo avere sfrontatezza e voglia di provarci a battere una squadra come la capolista, puntando su tutto perché non c’è un fondamentale che può fare la differenza o spaccare la partita in nostro favore, ma una serie di elementi tattici che, se riusciamo a incanalare nel verso giusto, potremo giocarci la partita punto a punto. Poi ovviamente dipenderà molto da loro perché la qualità dei giocatori è chiaramente di livello altissimo ».

Sjoerd Hoogendoorn (Sir Safety Conad Perugia)- « Domenica a Veroli contro Sora dobbiamo assolutamente riscattare la sconfitta dell’ultimo turno. È una partita molto importante per noi sia per la classifica sia perché vogliamo riprendere il nostro cammino. Sarà un match difficile, in trasferta e contro un avversario che in questa stagione ha dimostrato più volte di avere le qualità tecniche per giocarsela contro tutti. Mi fa molto piacere tornare a Sora dove ho vissuto una bellissima stagione e dove ritrovo tanti amici ».

EMMA VILLAS SIENA – VERO VOLLEY MONZA-



PRECEDENTI: non esistono confronti diretti tra questi due Club

EX: Filippo Vedovotto a Monza nel 2011-2012 (Serie A2).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Donovan Dzavoronok – 5 attacchi vincenti ai 500, Stefano Giannotti – 10 punti ai 2000 (Vero Volley Monza).

In Carriera: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 100, Gabriele Maruotti – 27 punti ai 2700 (Emma Villas Siena); Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Simone Buti – 1 partita giocata alle 400, Andrea Galliani – 5 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 7 attacchi vincenti ai 2000, Viktor Yosifov – 3 muri vincenti ai 500 (Vero Volley Monza).



Andrea Mattei (Emma Villas Siena)- « Monza è una squadra molto forte e con buonissime individualità, basti pensare al palleggiatore Santiago Orduna e a Viktor Yosifov, solo per citare due giocatori di una rosa che è molto competitiva. Monza è stata la prima squadra che ha sconfitto Perugia in questo Campionato di SuperLega e fino a questo momento ha dimostrato di saper mettere in campo una buona pallavolo sia in casa che nei match in trasferta. E giocare lontano da casa non è mai semplice per nessuno. Noi vogliamo tornare a fare risultato al PalaEstra, dove nelle ultime partite abbiamo offerto un bel gioco riuscendo a conquistare due vittorie e punti importanti per la nostra classifica ».

Santiago Orduna (Vero Volley Monza)- « Era un po’ di tempo che non avevamo una settimana di lavoro piena per recuperare le energie e preparare al meglio gli appuntamenti che ci aspettano nelle prossime due settimane. Certamente è un momento importante in cui ci giochiamo l’ingresso in Coppa Italia e il passaggio di turno in Challenge Cup. C’è ancora tanto da lavorare anche se stiamo crescendo. Contro Castellana Grotte ci siamo complicati la vita, perdendo il primo set, complice un’ottima interpretazione della gara da parte loro, ma poi siamo stati bravi a recuperare e a portare a casa la vittoria al tie break. Adesso abbiamo un’altra sfida molto importante contro Siena, una squadra esperta che esprime una buona pallavolo, e dovremo stare molto attenti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12a GIORNATA DI SUPERLEGA-

Sabato 15 dicembre 2018, ore 18.30



Cucine Lube Civitanova – BCC Castellana Grotte Arbitri: Saltalippi-Luciani

Domenica 16 dicembre 2018, ore 17.00

Calzedonia Verona – Top Volley Latina Arbitri: Braico-Cappello

Domenica 16 dicembre 2018, ore 18.00

Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena Arbitri: Cesare-Tanasi



Revivre Axopower Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Zavater-Curto

Kioene Padova – Consar Ravenna Arbitri: Rapisarda-Simbari

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Sir Safety Conad Perugia Arbitri: Cerra-Frapiccini

Emma Villas Siena – Vero Volley Monza Arbitri: La Micela-Piana



LA CLASSIFICA-

Sir Safety Conad Perugia 28, Itas Trentino 27, Azimut Leo Shoes Modena 26, Cucine Lube Civitanova 24, Revivre Axopower Milano 18, Vero Volley Monza 16, Calzedonia Verona 15, Consar Ravenna 15, Kioene Padova 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 14, Top Volley Latina 13, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 10, Emma Villas Siena 9, BCC Castellana Grotte 4.

1 incontro in più: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Emma Villas Siena