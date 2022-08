Ronaldo, nuovi guai giudiziari: "L'ha fatta franca"

Non c'è proprio pace per Cristiano Ronaldo . A distanza di alcuni giorni dalla notizia del ricorso in appello dopo l'archiviazione delle accuse di stupro avanzate da Katryn Mayorga, il calciatore del Manchester United è al centro di un'alra vicenda spinosa che lo ha portato ad avere dei contrasti con la madre del ragazzo di 14 anni affetto da autismo a cui il calciatore avrebbe distrutto il cellulare mentre stava per entrare nel tunnel degli spogliatoi . Le pubbliche scuse non sono servite molto, meno che mai l'invito del giocatore portoghese al suo follower per assistere alla partita all'Old Trafford, proposta che Sarah Kelly, la madre del tifoso, ha rifiutato .

Il racconto della madre del ragazzo

Secondo quanto ha riportato il Mirror, la madre del 14enne ha rivelato che il giorno dopo l'accaduto un uomo di nome Sergio, che si è presentato come l'assistente personale di Ronaldo, l'ha chiamata con un'offerta per incontrare il giocatore allo United. La donna ha declinato l'invito, ma dopo due giorni arrivò una nuova chiamata, durante la quale le fu detto che Cristiano Ronaldo avrebbe voluto parlare con lei personalmente. La telefonata ci fu. Sarah ha descritto il calciatore come "l'uomo più arrogante con cui abbia mai parlato" ed ancora "Mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto conoscere la sua famiglia". Pare che Ronaldo le abbia detto di non essere un cattivo padre e che ha avuto una terribile educazione e che ha perso il padre. A quel punto pare che la donna gli abbia risposto: "Tutti hanno una storia singhiozzante Ronaldo, ho perso mio padre da giovane, ho avuto il cancro".

L'azione legale contro Ronaldo

"Continuava a chiamarmi Jack e non sapeva nemmeno il mio nome e io gli ho detto: 'Mi chiamo Sarah". "So che il bambino ha problemi", pare abbia detto Cristiano, parole a cui Sarah avrebbe replicato: "Lui non ha problemi, ha una disabilità, sei tu quello con il problema". La donna, infine, ha riferito che il calciatore "l'ha fatta franca" e intende intraprendere un'azione legale contro CR/ ed il club.