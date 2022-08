Cristiano Ronaldo, dopo l'archiviazione del caso di stupro Katryn Mayorga fa ricorso

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo. La modella Katryn Mayorga, che aveva accusato il giocatore di averla violentata in una stanza d'albergo a Las Vegas nel 2009, ha deciso di impugnare la decisione dei giudici americani di archiviazione del caso di stupro che aveva intentato contro CR7. La donna aveva accettato 275mila sterline in un accordo segreto all'epoca dei fatti. I legali della donna hanno però riaperto il caso, affermando che la loro assistita fu costretta a sottoscrivere quell'accordo. Il caso è stato però archiviato a giugno scorso.