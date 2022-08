LeBron ed il tattoo sui denti che fa impazzire i fan

La punta di diamante dei Lakers, LeBron James, è tornato a far parlare di sé, stavolta non per le sue prodezze in gioco, ma per un dettaglio che non è affatto passato inosservato. Nelle scorse ore l'atleta ha sorpreso i suoi fan, che sono stati particolarmente attirati dal suo aspetto. Il cestista ha infatti pubblicato su Instagram l'immagine della sua bella dentatura. Su uno dei suoi denti in particolare, Lebron ha fatto tatuare il simbolo della corona (poiché viene soprannominato 'The king') formata dalle sue iniziali: LJ.