Angelo Alessio, lutto per l’ex Juventus: è morto il fratello

Purtroppo non c'è stato niente da fare per Cosimo Alessio, operaio di 63 anni che in un incidente avvenuto il 18 marzo a Capaccio Paestum era rimasto gravemente ferito. Le ferite riportate dopo il terribile schianto alla fine sono risultate fatali, e l'operaio è morto dopo due settimane di agonia al Ruggi di Salerno. L'auto sulla quale viaggiava Cosimo, una Hyundai Kona, si era schiantata contro un muro di recinzione che sovrasta il canale consortile. Originario di Capaccio, Cosimo era molto conosciuto nella città dei Templi anche per essere uno dei fratelli di Angelo Alessio, il noto ex calciatore della Juventus. Angelo, inoltre, è stato a lungo il vice allenatore di Antonio Conte nelle sue esperienze sulle panchine di Siena, Juve (guidando la prima squadra in qualche occasione), Italia e Chelsea.