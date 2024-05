Arriva a Milano “Collect it”: il primo card show in Italia

Le carte di Euro2024

La più costosa di sempre, un Mickey Mantle del 1953 prodotto da Topps e gradato SGC 9, è stata venduta qualche anno fa all’incredibile somma di 12,5 milioni di dollari. Un settore vivace e florido, che per la prima volta si mette in mostra in Italia grazie all’imperdibile Collect IT, l’unico card show tricolore interamente dedicato ai collezionisti e agli amanti di carte da gioco. La data da segnare sul calendario è sabato 1 giugno 2024, l’appuntamento è dalle 10:00 alle 19:00 al Superstudio Più di Via Tortona, 27 a Milano. I biglietti d’ingresso sono già disponibili, anzi stanno andando letteralmente a ruba (la versione VIP è già sold out): per assicurarsi gli ultimi posti basterà acquistare il ticket con pochi click sul sito ufficiale.

Organizzato da CardsGuru e Card Core Italia, realtà affermate e diventate un vero punto di riferimento per tutti gli amanti del genere, Collect IT - The First Italian Card Show sarà un evento unico che darà largo spazio all’enorme mondo delle carte sportive da collezione. Non a caso, il main sponsor è proprio Topps, il leader mondiale nella produzione di carte e collezionabili che proprio quest’anno ha ottenuto la licenza ufficiale UEFA per la collezione di carte e figurine dedicate a EURO 2024, gli europei di calcio previsti in Germania dal 14 giugno. Oltre al marchio statunitense, sarà presente anche un partner italiano, Bombeer, il brand di birra dell’ex attaccante noto ai più come Bobo Vieri.

Chiellini ospite d'onore

Grazie alla sua consolidata leadership nel settore, Topps coinvolgerà un ospite d’onore: Giorgio Chiellini, l’ex capitano della Nazionale italiana Campione d'Europa in carica. In programma a Collect IT un meet & greet per i fan più affezionati e una sessione di autografi davvero unica e irripetibile. Per l’occasione, infatti, Pedro Demetriou - Senior Designer Topps - ha realizzato una carta esclusiva ispirata all'uomo vitruviano: disponibile in due versioni numerate e limitate, sono destinate a diventare dei veri pezzi da collezione con un valore notevole.

Oltre allo sport, Collect IT darà spazio anche ai Giochi di Carte Collezionabili, più semplicemente conosciuti come GCC, dai più affermati come Pokémon a quelli emergenti e di moda come Lorcana. Non a caso, tra gli ospiti ci saranno anche Veronica di Lorenzo e Milica Celikovic, due note artiste di Disney Lorcana disponibili per sessioni di sketch personalizzati e “firmacarte”. Vista l’incredibile attesa, è previsto anche un pre-Collect IT: venerdì 31 maggio - dalle 18:00 alle 22:00, sempre al Superstudio Più, si terrà la Trade Night, un evento informale in cui i veri amanti del genere potranno scambiare le loro carte e condividere l’enorme passione per il collezionismo.