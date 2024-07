Welfare aziendale, apre il ristorante Lino Sonego

Inizia oggi un importante processo di welfare aziendale, promosso dalla proprietà di Lino Sonego, destinato a tutto lo staff interno. Apriamo infatti, con grossa soddisfazione, il nostro vero e proprio RISTORANTE interno, con 50 posti a sedere, usufruibile da tutti i nostri collaboratori. Mangiare bene, mangiare sano, condividere in gruppo anche i momenti di pausa pranzo, riteniamo sia un modo per stringere e migliorare sempre di più i rapporti interpersonali, creando quel feeling che aiuta la condivisione della vita professionale. Siamo quindi orgogliosi e onorati, di aver aggiunto al nostro staff lo Chef Andrea, che saprà tarare con la massima qualità e con la sua professionalità, i migliori alimenti per una sana e regolare pausa pranzo. L’attenzione per la qualità, i dettagli, il servizio, sono da sempre elementi che contraddistinguono la Lino Sonego nel mondo.