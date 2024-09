Torna Gecko Fest, il Festival dei Grandi Cambiamenti

TORINO - Torna nel borgo di Spina, in provincia di Perugia, Gecko Fest, Festival dei Grandi Cambiamenti giunto alla sesta edizione, che quest’anno toccherà anche altre città storiche dell’Umbria, Perugia, Norcia, Bettona, Castel Ritaldi. Restituito nel 2020 ai suoi abitanti dopo i danni provocati dal terremoto del 2009, il borgo castello di Spina sarà nuovamente protagonista di un Festival che abbraccia i temi della sostenibilità e del rapporto uomo-ambiente, con un calendario di iniziative che coinvolgono personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell’arte, del giornalismo. L’obiettivo è quello di fare incontrare approcci e saperi diversi, rivolgendosi ad una platea quanto più possibile vasta e variegata, per ragionare assieme sui grandi cambiamenti del nostro tempo. La sesta edizione, dal 6 al 15 settembre 2024 – con il suo momento centrale da venerdì 6 a domenica 8 - si intitola “Rabdomànzia” ed è dedicata all’acqua, la risorsa fondamentale per la vita. Un tema di grande attualità che sarà affrontato, come è caratteristica del Festival, in maniera multidisciplinare, in due week end dedicati al confronto di idee, alla divulgazione e anche all’intrattenimento, attraverso una serie di eventi dal vivo che vanno dal grande convegno iniziale a workshop, spettacoli musicali e teatrali, presentazioni di libri, mostre, degustazioni guidate, momenti dedicati ai più piccoli e percorsi naturalistici alla scoperta del territorio e del ruolo che l’acqua gioca al suo interno. Rabdomànzia, con l’accento volutamente fuori posto, vuole essere anche metafora della (ri) scoperta di un modo diverso di stare al mondo, più giusto, più solidale, più inclusivo. E della ricerca della fonte creativa, grazie alla quale l’artista, attraverso il suo lavoro, si fa strumento di partecipazione collettiva e di racconto del contemporaneo. Diciotto gli appuntamenti in programma, quaranta gli ospiti coinvolti per un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e suggestioni.

Gecko, una giornata di confronto

Ad aprire Gecko 2024, il Convegno Nazionale “Rabdomanzia 3.0. L’acqua che c’è. L’acqua che verrà”, il 6 settembre, una giornata di confronto e dibattito che porterà nella splendida cornice della Rocca benedettina di Sant’Apollinare alcuni tra i massimi esperti in materia, per una riflessione che, oltre l’emergenza, vuole restituire centralità all’acqua e al suo ruolo vitale. Sempre venerdì 6 settembre l’incontro con l’esploratore Yanez Borella di ritorno dalla sua ultima impresa che in sella ad una bici elettrica lo ha portato dal Trentino in Pakistan per il progetto “Water Highway” e a seguire Mario Lavezzi con lo spettacolo “E la vita bussò”: la sua rabdomantica ricerca dell’ispirazione ha regalato alla musica italiana brani indimenticabili. A chiudere la giornata, il documentario “Until the end of the world” sull’allevamento intensivo di pesci, al quale parteciperà il regista Francesco De Augustinis.

Sabato 7 settembre arriva al Gecko lo scrittore Fabio Genovesi autore di “Oro Puro” con un recital che ripercorre il viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta dell’America. L’Antartide sarà invece la meta verso la quale ci condurrà la scienziata Chiara Montanari, prima donna italiana capo spedizione nel “Continente degli estremi”, dove l’acqua è uno sconfinato ghiacciaio, inospitale ma bellissimo. Tornano quest’anno i concerti all’alba sulle colline intorno Spina con il talentuoso violinista umbro Laurence Cocchiara, sabato 7 settembre, e il pianista, Ugo Bongianni da quindici anni collaboratore di Mina, domenica 8 settembre.

La terza giornata del Festival, l’8 settembre, sarà tutta dedicata al valore della biodiversità, uno dei pilastri delle strategie di sviluppo sostenibile, un evento nell’evento realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia. Ad aprire la giornata dell’8 “La via dell’acqua” trekking sensoriale lungo il fiume Nestore animato dalle letture dell’attrice Caterina Fiocchetti e dal violoncello di Andrea Rellini che sarà protagonista anche del concerto a Norcia il 13 settembre insieme all’artista Chiara Fuccelli. Il 14 settembre a Perugia nella Basilica di San Pietro concerto per sax solo di Dimitri Grechi Espinoza mentre il 15 settembre a Bettona nel parco della Villa del Boccaglione si esibirà al pianoforte Alessandra Celletti. Gecko 2024 Rabdomànzia è realizzato con il sostegno dei Fondi PR - FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023. E con il sostegno di: Intesa Sanpaolo (Main Sponsor), EMU (Sponsor), Fondazione Perugia, Confcooperative Umbria, Pefc Italia, Parco 3APTA, Fondazione per l’Istruzione Agraria Perugia. Media Partner, Rai Cultura.



Gecko, tutti gli eventi in programma

Venerdì 6 settembre

Ore 9.00/17.00 Rocca Benedettina di Sant’Apollinare

“RABDOMANZIA 3.0 - L’ACQUA CHE C’E’, L’ACQUA CHE VERRA’ – Convegno Nazionale - Rocca Benedettina di Sant’Apollinare

L’acqua ha dettato per secoli il modus vivendi dei popoli, ha disegnano paesaggi, ispirato usanze, riti e culture, ha obbligato alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche pe utilizzarla al meglio e ovviare alla sua scarsità. Nell’incontro verranno messe sotto i riflettori criticità, soluzioni, politiche globali, sviluppi della ricerca, ruolo di tutti gli attori sociali nel ridefinire l’identità di una società ecologica, giusta e sostenibile. A partire dall’acqua.

SCHIZZI DI LUCE – Mostra fotografica naturalistica precettiva di MAURIZIO BACCI

Durante tutta la giornata sarà visitabile alla Rocca di Sant’Apollinare la mostra fotografica di Maurizio Bacci, costituita da 60 opere, accompagnate dai passaggi letterari tratti da Storia di un Ruscello del geografo e pensatore francese Eliséè Reclus e da una formula matematica che sintetizza il fenomeno che si svolge nell’ambiente idrico oggetto degli scatti.

La mostra anticipa il Corso di Fotografia percettiva “H2OLTRE”.

Ore 18.30 | Piazzetta della Libertà – Spina

IL DESTINO DI UNA GOCCIA D’ACQUA – Spettacolo divulgativo multimediale con YANEZ BORELLA

L’esploratore Yanez Borella, protagonista di viaggi straordinari lungo montagne e ghiacciai di tutto il mondo, ci porta alla scoperta dell’acqua. La sua ultima impresa è il progetto Water Highway, sostenuto dal Museo della Scienza di Trento, un viaggio in sella ad una bici elettrica dal Trentino al Karakorum, in Pakistan, oltre 10.000 km in 4 mesi per monitorare gli effetti della scarsità d’acqua, dovuta al cambiamento climatico, sulle popolazioni incontrate. Il viaggio si concluderà ad agosto, e Yanez subito dopo porterà a Gecko 2024 le tante emozioni raccolte lungo la strada e anche quelle provate nel giro dei ghiacciai dello scorso anno, un viaggio, dalle Alpi all’Abruzzo, fortemente voluto fra gli altri dal Parco Naturale Adamello Brenta.

Ore 21.00 | Piazzetta della Libertà – Spina

E LA VITA BUSSO’ – Spettacolo - concerto di e con MARIO LAVEZZI

Mario Lavezzi, uno degli artisti più stimati del panorama musicale italiano, porta in scena un viaggio musicale che parte dagli anni ’70 per arrivare ai giorni nostri. La carriera di Lavezzi, ricchissima di successi, lo ha portato a scrivere, cantare, produrre, arrangiare, suonare canzoni e dischi tra i più conosciuti della nostra musica, per artisti del calibro di Loredana Bertè (“E la luna bussò”, “In alto mare”), Lucio Dalla e Gianni Morandi (“Vita”), Eros Ramazzotti (“Stella Gemella”), Anna Oxa (“Non scendo”, “Io no”, “E’ tutto un attimo”, “Eclissi totale”), Fiorella Mannoia (“Succede”, “Dolcissima”, “Torneranno gli angeli”) e molti altri.

Tante le storie che lo hanno ispirato, tanti i racconti che si nascondono dietro alle canzoni che Lavezzi porterà alla luce, come un rabdomante che, trovata la vena della creativa, la fa emergere in superfice, per condividerla con il suo pubblico.

Sabato 7 settembre

Ore 5.30 - Casale dei Ceci – Montelagello - Marsciano

ISOLA D’ACQUA – Concerto di musica all’alba con LAURENCE COCCHIARA

Isola d’acqua è un concerto all'alba di violino, che sarà eseguito dal compositore Laurence Cocchiara. Le melodie fluide e delicate di Cocchiara sembrano studiate apposta per evocare la natura circostante, ancora in parte nascosta dalla notte. La sua abilità tecnica e la sua profonda connessione emotiva con l’ambiente regaleranno allo spettatore una indimenticabile sensazione di intimità e armonia con la terra.

Info. Si consiglia un abbigliamento comodo e che protegga dall’umidità.

Ore 9.00 - 18.00| Fiume Nestore – Ex Museo Dinamico del Laterizio di Spina

H2OLTRE| Corso di Fotografia percettiva - Escursione e seminario

La fotografia permette non solo di documentare il mondo circostante, ma anche di esprimere le emozioni percepite e farne partecipi gli altri. L’espressione “fotografia percettiva” evoca la creazione di un’immagine a partire dalle percezioni che ci colgono nell’osservazione del e nell’interazione con il soggetto e l’ambiente che ci circonda. È questo l’approccio didattico del corso di fotografia percettiva tenuto dal fotografo Maurizio Bacci che si articolerà in due fasi: la mattina in un’escursione sul torrente Nestore, il pomeriggio nell’attività di formazione fotografica, tecnica e artistica vera e propria.

Ore 11.00 - Castello di Spina

LILLA PARLAVA CON IL FIUME - Teatro per bambini

Un’attrice, una musicista, un libro. E tanti bambini che scoprono le avventure di una come loro, Lilla che grazie al nonno, impara a conoscere e vivere il fiume diversamente. Finché giorno il fiume le parla, raccontandole il suo dolore, e spingendola a divenire una vera e propria paladina dell’ambiente, spronando insegnanti, genitori e gli stessi bambini a unire le forze per migliorare la situazione.

Lo spettacolo è tratto dal libro Lilla parlava con il fiume di Carla Pagliari, un’opera per l’infanzia ricca di sfaccettature e che contiene lezioni importanti anche per gli adulti.

Ore 18.30 | Piazzetta della Libertà – Spina

ORO PURO – Recital con lo scrittore FABIO GENOVESI

Nuno è lo scrivano di Cristoforo Colombo imbarcato, per una serie di circostanze tanto sfortunate quanto casuali, nella Santa María, la nave a bordo della quale Cristoforo Colombo scoprirà – per caso e per sbaglio – il Nuovo Mondo. A raccontare come mai è stato fatto prima la navigazione di Colombo è lo scrittore Fabio Genovesi che con il suo romanzo ORO PURO ci cala dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale. È rabdomantica, la ricerca che il grande esploratore italiano intraprende in un viaggio che sarà il più importante della storia dell’umanità. Ed è rabdomantica la ricerca di Genovesi, durata molti anni, per riportare questa vicenda alla luce. L’evento non è una conversazione con l’autore ma un recital pensato per calare completamente lo spettatore nelle atmosfere del romanzo.

Ore 21.00 | Piazzetta della Libertà – Spina

ANTARTIDE UN INVERNO PARTICOLARE – Spettacolo di Teatro di e con CHIARA MONTANARI

Lo spettacolo Antartide. Un inverno particolare ha per protagonista Chiara Montanari, ingegnere e prima donna italiana a capo di una spedizione in Antartide. Diretta dal regista Marco Rampoldi, Montanari racconta in prima persona le sue esperienze come capo-spedizione, accompagnata dalle letture dell’attrice Patrizia Aroldi e dal musicista Matteo Giudici. Il mondo contemporaneo sta diventando sempre più interconnesso, imprevedibile e competitivo. L’Antartide può essere una metafora valida per comprenderne alcuni aspetti. Le persone che lavorano abitualmente nelle spedizioni polari sono costrette ad imparare a reagire creativamente alle situazioni impreviste, ad aprire nuove opportunità anche in situazioni molto difficili. Lo spettacolo racconta queste situazioni, i sentimenti e le emozioni che le accompagnano e propone di riflettere sulla nostra capacità di creare bellezza e prosperità anche da esse.

Ore 23.00 | Piazzetta della Libertà – Spina

UNTIL THE END OF THE WORLD – Documentario. Proiezione e incontro con il regista FRANCESCO DE AUGUSTINIS

Un viaggio ai confini del mondo, alla scoperta del settore alimentare in più rapida crescita: l’allevamento intensivo di pesci. Il documentario Until the End of the World di Francesco De Augustinis attraversa tre continenti per indagare l’industria che oggi promette di contribuire a rendere il sistema alimentare più sostenibile, tra enormi profitti e i conflitti per le risorse che questa attività produce.

Domenica 8 settembre

Ore 5.30 Casale dei Ceci – Montelagello – Marsciano

SAFARI – Concerto di musica all’alba con UGO BONGIANNI

Ugo Bongianni, musicista, compositore e produttore, ha iniziato gli studi di pianoforte classico, per poi passare allo studio del jazz, sotto la guida di Mauro Grossi e Riccardo Arrighini. Nel 2002 conosce Massimiliano Pani, e grazie a lui si avvicina al mondo della musica pop, iniziando subito a lavorare con grandi nomi del panorama italiano, Ivano Fossati, Celentano, Mario Biondi e ancora oggi con la grandissima Mina per la quale scrive arrangiamenti, suona il pianoforte e le tastiere. Nonostante i numerosi impegni in veste di arrangiatore e produttore, Bongianni ha mantenuto viva la passione per la musica live che porta a Gecko Fest 2024 con un concerto all’alba per pianoforte, un evento unico di totale improvvisazione, seguendo solo il risveglio della Natura.

Ore 9.00 - Partenza da Spina

LA VIA DELL’ACQUA – Esplorazione Multisensoriale di Trekking culturale

Un percorso di trekking lungo il fiume Nestore ascoltando le risonanze dell’acqua mixate al suono di un violoncello e accompagnate da una voce narrante che racconta e interpreta brani ispirati a questa straordinaria risorsa. La via dell’acqua è un’esplorazione multisensoriale tra natura, musica e teatro: un viaggio dove i suoni dell'acqua che scorre, il fruscio delle foglie, la musica e la recitazione si fondono in un'esperienza multisensoriale indimenticabile creando un legame profondo tra gli escursionisti e questa preziosa risorsa.

Ore 11.00 - Spina

SUONI D’ACQUA – Giochi per bambini di NATI PER LA MUSICA

L'acqua suona, canta, scorre. Dall'acqua prendiamo forza e vitalità. La vita nasce nell'acqua e da sempre ci siamo incantati ad osservare i suoi mille mutamenti: i suoni, i colori, i giochi delle sue forme. L'acqua ci attrae e ci intimorisce e ne abbiamo sempre bisogno. I bambini sono attratti dall'acqua e con l'acqua inventano giochi fantasiosi. Suoni d’acqua è un’attività ludica dedicato ai più piccoli con giochi e momenti musicali.



UMBRIA BIODIVERSITY – tre appuntamenti

Umbria bioDiversity è un “evento nell’evento”, che si articola in tre appuntamenti pensati per trasferire al grande pubblico una comprensione nuova dell’importanza della biodiversità, precondizione della vita sul pianeta e pilastro su cui si poggiano molta parte delle strategie di sviluppo sostenibile europeo, e molti degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Ore 10.00 – Castello di Spina

- “BIODIVERSITA’ & BIOTECNOLOGIA”. Workshop

Incontro scientifico-divulgativo sul sistema agricolo con particolare riferimento alle questioni legate all'acqua, fra criticità?, fabbisogni emergenti. Gli esperti relatori dell’ente partner - un esperto di sistemi idrici, una chimica agraria e un biotecnologo - forniranno dati veridici e scientificamente fondati, sulle sfide poste dal cambiamento climatico, che rimette in discussione l’attuale sistema della produzione alimentare. Adattamento, resilienza, relazione, cura, responsabilità?, sono le key words trainanti l’elaborazione della Tavola Rotonda.

Ore 13.30 | Castello di Spina

- PASTA (IN) ASCIUTTA E CIBO RESILIENTE – Degustazione guidata

Un menù che mette a confronto prodotti dell’agro-biodiversità autoctona con quelli provenienti da varietà selezionate bioecologicamente, accompagnati da uno story telling live, dove i relatori della tavola rotonda spiegheranno attraverso gli assaggi le diverse strategie di risparmio idrico correlata alla produzione del cibo. Raccontando scienza, cultura, lavoro e territori.

Dalle ore 10.00 alle 18.00 - Castello di Spina

- I CUSTODI DELLA TERRA - Mercato dei prodotti della biodiversità dell’Umbria

Produzioni di piccola scala, uniche, espressione della cultura identitaria dei territori a cui appartengono, legate alla biodiversità agricola locale e alla tradizione artigiana dell’Umbria. Saranno loro, agricoltori e artigiani Custodi, i protagonisti del Mercato che si svolgerà nei vicoli del castello di Spina: un mondo “biodiverso” che è un patrimonio valoriale di cultura, economia locale e ambiente.

IL CAMMINO CONTINUA anche dopo i giorni clou del Festival.

Il 13, 14 e 15 settembre il Gecko sarà a Norcia, Perugia, Bettona.

NORCIA – PIAZZA SAN BENEDETTO – 13 SETTEMBRE 0RE 21.00

ANIMATO CONCERTO – Concerto di violoncello multimediale di Andrea Rellini e Giada Fuccelli

Musica e immagini: lo spettacolo dal vivo del violoncellista Andrea Rellini, con la proiezione di animazioni di Giada Fuccelli, esplora due dimensioni, quella sonora e quella visiva. Ne scaturisce un immaginario sonoro che avvolge il pubblico in un denso paesaggio multiforme. Andrea suonerà alcuni pezzi dei suoi ultimi album, realizzati sovraincidendo più voci di violoncello, di cui esegue dal vivo quella principale, mentre scorrono le immagini dei corti d’animazione realizzati da Giada.



PERUGIA – COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO – 14 SETTEMBRE ORE 21.00

THE HEALING SAX - Concerto sax solo di Dimitri Grechi Espinoza

Dimitri Grechi Espinoza, nato a Mosca nel 1965, non è solo un sassofonista tra i più apprezzati in Italia ma è anche un ricercatore delle origini della musica, intesa come dialogo ancestrale che poggia sulle frequenze cosmiche e i ritmi antropici. Al Gecko Fest 2024 l’artista porta il suo nuovo lavoro, The Healing Sax, che è parte del progetto “Oreb” per sax solo.



BETTONA – VILLA DEL BOCCAGLIONE – 15 SETTEMBRE ORE 18.30

PIANO ESSENCE – Concerto per pianoforte di Alessandra Celletti

Descritta come “il segreto più bello della musica italiana” (Gigi Razete su “La Repubblica”), Alessandra Celletti è una pianista di fama internazionale con oltre 20 produzioni discografiche e milioni di stream su Spotify. Diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, parte da un background classico, ma la sua inclinazione a sperimentare l’ha spinta a “incursioni” nel rock, nell'avanguardia e nella musica elettronica. Ha collaborato con numerosi artisti italiani (da Gianni Maroccolo a Claudio Rocchi, Marlene Kuntz e Franco Battiato) e internazionali (Mark Tranmer, Lawrence Ball, Paul ed Emilie Barton e Hans Joachim Roedelius).



Il 18 maggio scorso Gecko 2024 ha fatto la sua anteprima a Castel Ritaldi

CASTEL RITALDI – COLLE DEL MARCHESE - 18 MAGGIO 2024 – ANTEPRIMA

NON SOLO PAROLE - Concerto per pianoforte e voce con Ugo Bongianni e Sara Maghelli.

Ugo Bongianni e Sara Maghelli, pianoforte e voce, ripercorrono in questo concerto alcune delle tappe fondamentali della storia della musica. Sara Maghelli è certamente una tra le cantanti più apprezzate del panorama jazz italiano, un vero e proprio talento che spazia da standard più conosciuti alle song più ricercate e particolari. Con lei al pianoforte Ugo Bongianni.